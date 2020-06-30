Kübra Sarıkaya, Kastamonu Belediyespor'da
Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kübra Sarıkaya'nın geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.
Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kübra Sarıkaya'nın geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.
Kübra'nın sol kanatta başarılı performans sergilediği aktarılan açıklamada, "Kübra Sarıkaya büyük ailemizin bir parçası oldu. Milli sporcumuz gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:37
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