Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Kübranur Esir, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan Kübranur Esir, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kübranur Esir, final müsabakasında Fransız Laura Fuseau'ya altın skorda yenildi ve ikinci sırada yer aldı.

Kadınlar 78 kiloda Semanur Erdoğan bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Renee Van Halrelaar'a yenilerek beşinci olurken, erkekler 81 kiloda Yunus Kılıç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Recep Çimen ile +100 kiloda Furkan Güner, derece elde edemedi.