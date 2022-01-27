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Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı - Son Dakika

Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı

27.01.2022 09:45

Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı Adana'da kucağında bebeğiyle markete giden kadının cebinden cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Adana'da kucağında bebeğiyle markete giden...

Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı

Adana'da kucağında bebeğiyle markete giden kadının cebinden cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'da kucağında bebeğiyle markete giden kadının cebinden cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ocak saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle birlikte İbo Osman Caddesi'ndeki markete gelen Rukiye Y. (44), otomobilden indi. Kucağındaki bebeğiyle birlikte markete giren genç kadının arkasından yaklaşan bir kişi, yankesicilik yöntemiyle cebindeki cüzdanı çaldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, ödeme yapmak için kasaya gelen kadın, içerisinde bin lira, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti.

Kadının şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan Lokman P. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde, "Cüzdanı montun cebindeydi ve düşmek üzereydi. Kucağında da bebek vardı. Ben de fark ettirmeden cüzdanı aldım ve gittim. Paraları alıp, cüzdanı sokakta attım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı
Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı
Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı
Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı
Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı
Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı

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Hırsızlık, Seyhan, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kucağında bebeğiyle markete giden kadının cüzdanını böyle çaldı - Son Dakika
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