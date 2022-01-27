Kucağında bebeğiyle markete giren kadının cüzdanını çaldı - Son Dakika

ADANA'da kucağında bebeğiyle markete giren Rukiye Yalçın'ın (44), cebindeki cüzdanı çalan Lokman Polat (44) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ocak'ta, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Eşiyle markete gelen Rukiye Yalçın, otomobilden indi. Kucağındaki bebeğiyle markete giren Yalçın'ın arkasından yaklaşan kişi, yankesicilik yöntemiyle cebindeki cüzdanı çaldı. Şüpheli, olay yerinden uzaklaşırken, ödeme yapmak için kasaya gelen Yalçın, içinde bin lira, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti. Yalçın'ın şikayetiyle Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan Lokman Polat olduğunu tespit etti. Adresi de belirlenen Polat, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Polat, ifadesinde, "Cüzdanı montun cebindeydi ve düşmek üzereydi. Kucağında da bebek vardı. Ben de fark ettirmeden cüzdanı aldım ve gittim. Paraları alıp, cüzdanı sokakta attım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.