Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandı - Son Dakika

Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandı

Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandı Taksimde dilenci operasyonu Taksim Meydanın alt geçidinde bulunan otobüs duraklarında kucağındaki çocukla duygu sömürüsü yaparak dilenen çocuk, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yakalandı.

Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandı Taksimde dilenci operasyonu İSTANBUL - Taksim Meydanın alt geçidinde bulunan otobüs duraklarında kucağındaki çocukla duygu sömürüsü yaparak dilenen çocuk, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu Taksim'de çocuk dilencilerin artması ve vatandaşlara rahatsızlık vermesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Havanın soğuk olduğunu fırsat bilerek Taksim Meydanının alt geçidinde kucağında çocukla karton parçasına oturup, su satıyormuş gibi yaparak vatandaşların duygu sömürüsü yapan kadın ekiplerin dikkatini çekti. Kadını bir süre takip eden ekipler, daha sonra yanın giderek yakaladı.

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