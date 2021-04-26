Kucağında çalıntı televizyonla denetimde olan polise yakalandı - Son Dakika

Kucağında çalıntı televizyonla denetimde olan polise yakalandı

26.04.2021 11:37

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların uyarıldığı ve GBT'lerinin sorgulandığı denetimde, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında kucağında çalıntı bir televizyonla giden şahıs polisin dikkati sonucu kıskıvrak yakalandı. O anlar ise İHA kameralarına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti. Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, sokak ve caddelerde önlem aldıktan sonra vatandaşları tek tek uyardı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının da yapıldığı denetimde kurallara uymayanlara "Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı. Devam eden denetimler ehliyetsiz ve kasksız bir şekilde motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza uygulanırken, motosikleti de trafikten men edildi.

ÇALINTI TELEVİZYONLA GİDEN ŞAHIS POLİSE YAKALANDI

Öte yandan ilçe genelinde devam eden denetimlerde Beyoğlu polisi, kucağına aldığı televizyonla giden yabancı uyruklu bir şahsı durdurdu. Polisin televizyonu nereden aldığını sorması şahıs, "tamirden getiriyorum" dedi. Polis ekiplerinin televizyonunun belgelerini sorması üzerine gösteremeyen şahıs, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi. Adrese giden polis ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu televizyonun ise çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsa ve ruhsatsız iş yeri açan kişiye işlem yapıldı. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri sıklaştırması sonucu sokak ve caddelerin geçtiğimiz haftalara kıyasla boş olduğu görüldü.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Kucağında çalıntı televizyonla denetimde olan polise yakalandı
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde olan polise yakalandı
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde olan polise yakalandı
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde olan polise yakalandı

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kucağında çalıntı televizyonla denetimde olan polise yakalandı - Son Dakika


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