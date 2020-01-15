Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın gözaltına alındı

6 saat önce

Elazığ'da kendisine dilenci süsü vererek kucağında çocuğuyla girdiği apartman dairesinden hırsızlık yapan kadın yakalandı.

Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın gözaltına alındı, System.String[]

Elazığ'da kendisine dilenci süsü vererek kucağında çocuğuyla girdiği apartman dairesinden hırsızlık yapan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten 2 bilezik, tektaş yüzük ve 2 bin 700 lira çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, ev sahibinin ifadesi ve kamera kayıtlarından hırsızın kucağında çocuğuyla dilenci kılığında apartmana giren F.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunduğu belirlenen F.K, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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