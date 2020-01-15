Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da kendisine dilenci süsü vererek kucağında çocuğuyla girdiği apartman dairesinden hırsızlık yapan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten 2 bilezik, tektaş yüzük ve 2 bin 700 lira çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ev sahibinin ifadesi ve kamera kayıtlarından hırsızın kucağında çocuğuyla dilenci kılığında apartmana giren F.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunduğu belirlenen F.K, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.