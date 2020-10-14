Son dakika haber! Kucağında çocuk ile araç kullanan sürücü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kucağında çocuk ile araç kullanan sürücü yakalandı

14.10.2020 23:11
Son dakika haber! Kucağında çocuk ile araç kullanan sürücü yakalandı, System.String[]

Son dakika haberler... TEM Otoyolu'nda kucağında çocuk ile otomobil kullanan sürücü yakalandı.

TEM Otoyolu'nda kucağında çocuk ile otomobil kullanan sürücü yakalandı. İdari para cezası uygulanan sürücü, adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

Olay, TEM Otoyolu Başakşehir Edirne istikametinde yaşandı. Otoyolda seyir halindeyken kucağında bir çocuk ile otomobil kullanan sürücü kameralara yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde 34 PV 0245 plakalı Rusya vatandaşı araç sürücüsü Evgenııa S.'yı tespit edilerek yakalandı.

Sürücüye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 132 lira, "Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak" maddesinden 498 lira olmak üzere toplamda 630 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü Evgenııa S. adli işlemleri yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi'ne teslim edildi.


- İstanbul
Son dakika haber! Kucağında çocuk ile araç kullanan sürücü yakalandı
Son dakika haber! Kucağında çocuk ile araç kullanan sürücü yakalandı

TEM Otoyolu, Para Cezası, Otomobil, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kucağında çocuk ile araç kullanan sürücü yakalandı - Son Dakika

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