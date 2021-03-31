Kucağında köpeğiyle otomobil kullandı - Son Dakika

ANTALYA'da bir sürücünün kucağında köpeğiyle otomobilini kullandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aspendos Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, şoför mahallindeki camı açarak köpeğinin dışarı izlemesine izin verdi. Meraklı bakışlara aldırmadan yoluna devam eden sürücüyü ve köpeğini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar aracın yanına yavaşlayarak, cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı. Görüntüleri izleyenler, trafikte bu şekilde araç kullanmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.