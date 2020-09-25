Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Vedat Atlı'nın (28) sıpayı kucağına alıp sevdiği görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Vedat Atlı'nın (28) sıpayı kucağına alıp sevdiği görüntüler, yoğun ilgi gördü. Hayvan sevgisine dikkat çekmek için videoyu paylaştığını belirten Atlı, onların da haklarının olması, zarar veren kişilerin cezalandırılması ve mutlaka hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Van'da sağlık çalışanı olarak görev yapan doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, mayıs ayında ziyaret ettiği memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kazan köyünde koyunların arasında dolaşan sıpayla bir süre vakit geçirdi. Henüz 3-4 aylık sıpayı kucağına alıp seven Atlı, kısa süre önce o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, binlerce kişi tarafından izlenip, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.Yaklaşık 3 ay sonra yeniden köyünü ziyaret eden Vedat Atlı, bir zamanlar kucağına alıp sevdiği sıpanın büyüdüğünü gördü.

Gösterilen ilgiden, yapılan yorumlardan memnun olduğunu anlatan Atlı, hayvanların da haklarının olması, onlara zarar veren kişilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Hayvanlara yapılan işkence bir vahşettir. Bu vahşetin olduğu bir dünyada bazen güzel şeyler de olması gerekiyor. Ben doğal yaşamı seviyorum. Bölgede yaşayan kuşları, renkleri farklı olan türleri, burada da bir sürü çeşitlilik ve canlılık var. Dikkatimi çekenleri de sosyal medyada paylaşıyorum. İnsanların bu hayvanları görmelerini, onlarla empati kurmalarını istiyorum. Bir insanın öldürülmesi 'ses' getiriliyorsa, hayvanlar için de bu olmalı. Hayvanların da vatandaşlığa ihtiyacı var. Birisi hayvanlara bir şey yaptığı zaman bunun da hesabı sorulmalı, nasıl bir insan öldürüldüğü zaman hesabı, cezası varsa, bir hayvana zarar verilip, bir ağaç kesildiği zaman da ceza verilmeli" dedi.


Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü
Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü

Yüksekova, Hakkari, Mayıs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı, hakimi böyle kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı         
18:27
Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir         
17:35
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti         
17:13
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
"Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı         
16:09
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 19:18:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei