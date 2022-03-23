Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi

23.03.2022 16:25

İSTANBUL'dan yolcu otobüsüyle Ankara'ya gelen Zeynep Y.'nin (24) 8 aylık bebeğine ait eşyaların bulunduğu çantada, 7 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

İSTANBUL'dan yolcu otobüsüyle Ankara'ya gelen Zeynep Y.'nin (24) 8 aylık bebeğine ait eşyaların bulunduğu çantada, 7 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan otobüse binen Zeynep Y.'nin Ankara'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, Zeynep Y.'nin bindiği otobüsü takibe aldı. Ankara sınırına giren otobüs, uygulama noktasında durduruldu. Zeynep Y. ve kucağındaki 8 aylık bebeği otobüsten indiren ekipler, yaptıkları aramada bebek malzemelerinin bulunduğu çantada paketlenmiş halde 7 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynep Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bebeğin ise Zeynep Y.'nin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

GÜNDÜZ OPERASYONU Narkotik ekipleri ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonları' talimatı üzerine kentte çalışma yaptı. Bu kapsamda Altındağ bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 6 adrese öğle vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi
Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi

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Bebek çantasından 7 kilo eroin çıktı Bebek çantasından 7 kilo eroin çıktı Yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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