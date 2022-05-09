Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı - Son Dakika
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Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı

09.05.2022 09:16
Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı

Beyoğlu Karaköy'de kucağındaki bebekle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının oyununu zabıta ekipleri bozdu.

Beyoğlu Karaköy'de kucağındaki bebekle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının oyununu zabıta ekipleri bozdu. Kadının üzerinden bin 850 lira çıkarken, kadının dilendiği anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dilenciler kucağına çocuklarını da alarak çöp kutusunun yanında oturarak çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden insanları kandıran dilencilerin oyununu Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bozdu. Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı. Yakalanan dilencilerin üzerinden bin 850 TL para çıktı. Kadınlar dilenmediklerini iddia ederken, kadınların dilendikleri anlar da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Karaköy, Beyoğlu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı - Son Dakika
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