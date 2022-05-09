Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı

09.05.2022 10:15

- Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı Karaköy'de kucağındaki çocukla çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı Beyoğlu Karaköy'de kucağındaki bebekle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının oyununu zabıta ekipleri bozdu.

- Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı

Karaköy'de kucağındaki çocukla çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu Karaköy'de kucağındaki bebekle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının oyununu zabıta ekipleri bozdu. Kadının üzerinden bin 850 lira çıkarken, kadının dilendiği anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dilenciler kucağına çocuklarını da alarak çöp kutusunun yanında oturarak çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden insanları kandıran dilencilerin oyununu Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bozdu. Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı. Yakalanan dilencilerin üzerinden bin 850 TL para çıktı. Kadınlar dilenmediklerini iddia ederken, kadınların dilendikleri anlar da kameraya yansıdı.

Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı
Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı
Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı
Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı

YORUMLAR
500
Otostopla 5 bin TL'ye 14 ülkede, 120 şehir gezdi Otostopla 5 bin TL'ye 14 ülkede, 120 şehir gezdi Halk pazarında sebze fiyatları düşüyor Halk pazarında sebze fiyatları düşüyor Enginar hasadı gecikmeli başladı Enginar hasadı gecikmeli başladı

Türk Lirası, Beyoğlu, Karaköy, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:13 Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:37:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kucağındaki bebekle dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement