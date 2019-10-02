Son Dakika Haberleri: Kucağındaki çocuğuyla girdiği dükkanda vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
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Kucağındaki çocuğuyla girdiği dükkanda vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

1 saat önce

Kucağındaki çocuğuyla girdiği dükkanda vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu O anlar güvenlik kamerasına yansıdıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın süper loto bayisinde yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi alarak cebine koydu.

Kucağındaki çocuğuyla girdiği dükkanda vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın süper loto bayisinde yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Anıtpark'ta bulunan bir sayısal loto bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfeye gelen Levent K., ödeme yapmak için cebinden çıkardığı paralar arasından 100 TL yere düştü. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. daha sonra bayiden ayrıldı. Yaşanan olaydan kısa süre sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen vatandaş yere düşen parayı fark etti. Hiçbir şey olmamış gibi yerdeki 100 TL'yi alan şahıs cebine koyarak dışarı çıktı. Parasını düşürdüğünü fark eden levent K. ise tekrar bayiye gelerek, iş yeri sahibine parasını düşürdüğünü söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Levent K., düşürdüğü parayı bir vatandaşın aldığını gördü.


O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Levent K.'nin elini cebinden çıkartırken paranın yere düştüğü görülüyor. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. iş yerinden ayrılıyor. Daha sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen bir şahıs, yere düşen parayı alarak cebine koyuyor ve daha sonra dışarı çıkıyor.

Kucağındaki çocuğuyla girdiği dükkanda vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
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