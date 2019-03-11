Son Dakika Haberleri: Kucağındaki Çocukla Metrelerce İleriye Fırladı

Kucağındaki Çocukla Metrelerce İleriye Fırladı

1 saat önce

Van, Bitlis ve Muş'ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı.

Van, Bitlis ve Muş'ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı. Muş'taki kazada otomobilin çarptığı bir kadın, kucağındaki çocuğuyla metrelerce ileriye fırladı. Edinilen bilgiye göre, Muş'ta bir kadın 4 çocuğu ile yolun kenarında ilerlediği sıra 2 otomobilin çarpması sonucu kazaya karışan otomobilin biri kadına ve çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve kucağındaki çocuk metrelerce ileriye fırlayıp kaldırıma düştü. Kaza sonrası kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Bir başka kaza ise Van'da meydana geldi. Her iki sürücünün de kavşağa hızlı girmesi sonucu 2 otomobilin çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Son 2 kaza ise Bitlis'te yaşandı. Birinci kazada kavşağa kontrolsüz giren otomobile ana yoldan ilerleyen tır çarptı. Diğer kaza ise sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Bitlis, Van, Muş, Güncel
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