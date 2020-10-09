Emzikli torununa silahla ateş ettiren dede gözaltına alındı - Son Dakika

Emzikli torununa silahla ateş ettiren dede gözaltına alındı

AKSARAY'da bir düğünde emzikli torununun eline silah vererek ateş ettiren ve o ana ait görüntüleri sosyal medyada 'Şimdiden alışıyor koçum' diyerek sosyal medyada paylaşan Ahmet Kulak (48) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ekecik Tol köyünde oturan Ahmet Kulak, yaklaşık 1 hafta önce katıldı bir düğünde sandalyede otururken kucağındaki emzikli torununun eline silah vererek ateş ettirdi. O anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü ise sosyal medyadan 'Şimdiden alışıyor koçum' diyerek paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen jandarma, Ahmet Kulak'ı bugün 'Çocuk Koruma Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alındı. Jandarma, evde yaptığı aramada da 1 adet tabanca ele geçirdi. Kulak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kulak, gazetecilerin 'Neden torununuza ateş ettirdiniz?' sorusuna ise "Düğünde oldu" diye cevap verdi.