Kucağındaki torununa silahla ateş ettiren dede, gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Kucağındaki torununa silahla ateş ettiren dede, gözaltına alındı (2)
09.10.2020 17:24
SERBEST BIRAKILDI Aksaray'da bir düğünde, kucağındaki torununun eline silah vererek ateş ettiren ve 'Çocuk Koruma Kanunu'na muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından gözaltına alınan Ahmet Kulak (48), sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından ifadesi alındıktan...
SERBEST BIRAKILDI
Aksaray'da bir düğünde, kucağındaki torununun eline silah vererek ateş ettiren ve 'Çocuk Koruma Kanunu'na muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından gözaltına alınan Ahmet Kulak (48), sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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