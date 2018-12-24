Son Dakika Haberleri: Kucaklarındaki Bebeklerden Bile Utanmadılar

Kucaklarındaki Bebeklerden Bile Utanmadılar

39 dakika önce

Sivas'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, yine kucaklarında bebekleri ile adliyeye çıkartıldı.

Kucaklarındaki Bebeklerden Bile Utanmadılar, System.String[]
Sivas'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, yine kucaklarında bebekleri ile adliyeye çıkartıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki kadının kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaptığı ihbarını aldı. Ekipler yaptıkları takip neticesinde 13 esnafı dolandıran C.Y.(30) ve Y.Y.'i (25) suçüstü yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarındaki bebekleri ile birlikte adliyeye sevk edildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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