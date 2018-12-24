Kucaklarındaki Bebeklerden Bile Utanmadılar
39 dakika önce
Sivas'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, yine kucaklarında bebekleri ile adliyeye çıkartıldı.
Sivas
'ta kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaparak esnafları dolandıran iki kadın, yine kucaklarında bebekleri ile adliyeye çıkartıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, iki kadının kucaklarında bebekleri ile tırnakçılık yaptığı ihbarını aldı. Ekipler yaptıkları takip neticesinde 13 esnafı dolandıran C.Y.(30) ve Y.Y.'i (25) suçüstü yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından kucaklarındaki bebekleri ile birlikte adliyeye sevk edildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:25 Kaynak: İHA
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