Kucam Davasında 600 Şüpheli Dosya Daha Tespit Edildi
33 dakika önce
KONUNUN yargıya intikal ettiğini açıklayan Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block, rekor sayıda ihbar aldıklarını, krizin daha çok büyüyebileceğini açıkladı.
KONUNUN yargıya intikal ettiğini açıklayan Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block, rekor sayıda ihbar aldıklarını, krizin daha çok büyüyebileceğini açıkladı. Bakanlığa, eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'in döneminden kalma 600 şüpheli dosya sunuldu. Bu dosyaların 200'ünde Melikan Kucam'ın adının geçtiği belirtildi. Diğer dosyalar da sivil toplum kuruluşları veya dernekler tarafından tanınmamış olduklarından şüpheli sayıldı. Davada şüpheli 6 ya da 7 arabulucudan bahsedilirken, ancak şu an için aracıların isimleri gizli tutuluyor.
'SURİYELİLER BENİ ARADI'
Öte yandan, Melikan Kucam'a ek olarak bir başka aracının da varlığı tespit edildi. Flaman gazetesi de Morgen, NVA üyesi olan Aalst'ın Suriyeli Hıristiyan topluluğu sözcüsü Kostantin Al Chammas'ın da şüpheliler arasında yer aldığını açıkladı. Al Chammas ise iddiaları reddederek, hiçbir zaman para almadığını söyledi. Kucam'dan haberdar olduğunu belirten Al Chammas, "Geçtiğimiz yaz İsveç
ve Hollanda
'dan Suriyeli aileler beni aradı. Bana onun sayesinde vize alıp alamayacaklarını sordular. Bir toplantıda onunla karşılaştım ama her şeyi reddetti" ifadelerini kullandı. Mechelen
Belediye Meclisinin Süryani asıllı üyesi Melikan Kucam göçmenlere 350 Euro'luk vizeleri 10 bin Euro'ya sattığının ortaya çıkması ile 'insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılık'tan tutuklanmıştı. Ülkede konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:15
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