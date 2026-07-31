Küçücük çocuğu markette öldüresiye dövdü

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette, küçük bir çocuk bir adamın acımasız saldırısına uğradı.

Çocuğu tekme ve tokatlarla öldüresiye döven şüpheli, küçük çocuğu şiddetle defalarca yere fırlattı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN YAŞADIĞU DEHŞET KAMERADA

Dehşet anları marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki toplandı.