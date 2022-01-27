Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı... Kasa üzerinde bulunan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada - Son Dakika

Küçüğü oyaladı, büyüğü çaldı... Kasa üzerinde bulunan cep telefonunun çalındığı anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, bir elbise giyim mağazasına giren 2 kişi 'den biri mağaza görevlisini oyalarken, diğeri de kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Diyarbakır merkez Sur ilçesinde tekstil ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elbise giyim mağazasına giren biri yaşı küçük diğeri büyük 2 kişi, elbise almak bahanesiyle işyerinde görevli olan Kader Aruk'u oyalayarak kasanın üstünde ki cep telefonunu çaldı. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Aruk, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların müşteri kılığında gelen kişiler olduğunu tespit ederek polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızların önce kendisini kıyafet sormak bahanesiyle oyaladığını, daha sonra kasanın üzerindeki telefonunun çaldığını belirten Aruk, "Sabah dükkanı açtım, sonra iki kişi geldi müşteri sandım. Bana ürünleri sordular, gösterdim. Biri yaşça büyüktü, diğeri daha küçüktü. Bir müddet bakındıktan sonra gittiler. Kasanın üzerindeki telefonumu almak isterken, olmadığını fark ettim. Hemen güvenlik kamerası görüntülerine baktım ve kasanın üzerindeki telefonu, gelen müşteri kılığında bana soru soran hırsızların çaldığını anladım. Daha 2 ay olmuştu o telefonu aldım. Kullanamadan çalıp gittiler. Kendi emeğimle aldığım telefonumun bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Aruk, olayla ilgili şikayette bulunurken, polisin inceleme başlattığı belirtildi.