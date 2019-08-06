"Küçük 1 aile" Göbeklitepe'ye ulaştı

Muğla
'dan bisikletleriyle yola çıkan ve kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren Pekçedenöz ailesi, Şanlıurfa
'daki Göbeklitepe
'ye ulaştı.
Pekçedenöz ailesi Şanlıurfa kent merkezinde kendilerini karşılayan Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) üyeleriyle Göbeklitepe'ye doğru pedal çevirdi.
Pekçedenöz ailesi 27 gün süren yolculuklarının ardından "tarihin sıfır noktası" diye adlandırılan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ulaştı. Pekçedenöz ailesini burada Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan
ile URBİT üyeleri ve Özgül Pekçedenöz'ün annesi Birsen Çelik
karşıladı.
Bisikletlerini bırakarak Göbeklitepe ören yerini gezen aile, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslan'dan tarihin sıfır noktasıyla ilgili bilgi aldı.
Rüştü Pekçedenöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin anlam ve önemine dikkati çekmek için yola çıktıklarını söyledi.
Zorlu geçen bin 450 kilometre sonrasında Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını anlatan Pekçedenöz, şöyle devam etti:
"Çocuklara coğrafyayı, tarihi gerçekten öğretmek istiyorsak bazı zorlukları göze almamız lazım. Çocuklara sadece kitap okuyun demekle olmaz. Ailelerin görevleri onları motive etmek, onlara örnek olmaktır. Biz bu 1450 kilometre boyunca çocuklarımızı birçok tarihi ören yerlerini gezdirdik. Sanıyorum bu temel, onların ufuklarını açacak yeni maceralara teşvik edecek. Bizim dışımızdaki ailelerin de bu motivasyondan etkileneceğini düşünüyorum. Bu yolculuk sayesinde çok güzel insanlarla tanıştık ve çok güzel yerler gezdik."
Pekçedenöz, çocuklara yenilenebilir enerji kaynaklarının aşılanması gerektiğini vurgulayarak, insanların bisikleti hayatlarının bir parçası haline getirmelerini istedi.
Yolculuk sırasında zaman zaman zor ama bir o kadar da keyifli vakit geçirdiklerini aktaran Pekçedenöz, "Yol boyunca bizi en çok zorlayan şey yokuşlar oldu. 25 kilometreyi bulan yokuşlar vardı, sosyal medyada bunu paylaştık ama pes etmedik. Çocuklara pes etmemeyi öğretmek de bu yolculuğun vurgulamak istediğim yanlarından biriydi. Göbeklitepe inşallah hak ettiğinden daha iyi yere gelecek, son 10 kilometredeki asfalt çok kötü lütfen bu asfaltı düzeltelim." şeklinde konuştu.
Pekçedenöz, Şanlıurfa'da bulunan diğer tarihi yerleri gezeceklerini aktararak, geri dönüşlerini ise otobüsle yapacaklarını ifade etti. Anne
Özgül Pekçedenöz ise kendileri için güzel bir anı olarak kalacak çok güzel 27 gün geçirdiklerini belirterek, "Sürücülere sesleniyorum lütfen bisikletli gördüğünüz zaman onlara saygılı davranın. Bisikletlerin yakınından değil de biraz daha uzağından geçiniz, dibimizden geçtikleri zaman rüzgar etkisi yaratıyor ve bütün dengemizi bozuyor, bu konuda sürücülerin biraz daha dikkatli olması gerekli." dedi.
"Evden işe bisikletle gitmeye üşenmemelisiniz"
11 yaşındaki Mithatcan Pekçedenöz ise Göbeklitepe'ye ulaştığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, yolculuk sırasında çok zorlandığı anların olduğunu kaydetti.
Yolculuk sırasında eğlenceli vakitler de geçirdiklerini aktaran Pekçedenöz, şunları kaydetti:
"Büyüklerime sesleniyorum, ben ve ablam buraya bisikletle geldiysek siz de evden işe, ekmek almaya bisikletle gitmeye üşenmemelisiniz. Siz de buraya gelin, güzel bir yer ama arabayla değil bisikletle gelin veya arabanızın arkasına bisikletinizi koyun, son 10 kilometreyi bisikletle çıkın. Bu da sizin için bir başarı olur. Ben yolculuk sırasında çok eğlendim, zevk aldım, böyle bir yolculuk bir daha yapmak ister miyim bilmiyorum ama bundan sonrakiler daha kısa olur inşallah, bu kadar uzununu kaldıramayabilirim."
14 yaşındaki Ceren de bazı yolların bisiklet kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle buralarda çok zorlandığını dile getirerek, yolların yapım aşamasında bisikletlilerin düşünülmesi gerektiğini söyledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise aileyi Şanlurfa'da karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 2019 Göbeklitepe yılında Pekçedenöz ailesinin yapmış olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.