Son Dakika Haberleri: "Küçük 1 aile" Marmaris'e ulaştı
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"Küçük 1 aile" Marmaris'e ulaştı

1 saat önce

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletleriyle ulaşan 4 kişilik aile, yola çıktıkları Muğla'ya döndü.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletleriyle ulaşan 4 kişilik aile, yola çıktıkları Muğla'ya döndü.

Bisikletleriyle 27 günde bin 450 kilometre yol giderek Göbeklitepe'ye ulaşan ve kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren Pekçedenöz ailesi, Marmaris'e döndüklerinde belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Aile, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret ederek yolculuklarıyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Rüştü Pekçedenöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe yolculuğunun güzel, zevkli ve yorucu olduğunu söyledi.

Marmaris'ten 10 Temmuzda yola çıktıklarını, 27 gün sonunda Göbeklitepe'ye ulaştıklarını aktaran Pekçedenöz, "Şanlıurfa halkı ve yetkililer bizi çok güzel karşıladı. Çok güzel bir etkinliği, çok güzel şekilde sonlandırdık. Yolculuk boyunca çok kişi destek oldu. Çok uzun bir yolculuktu. Şehirler gördük. Hepsi bizim için çok güzel bir anıydı. Çocuklarımızın hayat boyunca unutamayacakları değerli bir hediye oldu. Harikaydı." diye konuştu.

Anne Özgül Pekçedenöz ise kendileri için güzel bir anı olarak kalacak çok güzel 27 gün geçirdiklerini dile getirdi.

Yolcuğun güzel geçtiğini, zorlandıkları anlar olsa da her şeye değdiğini anlatan Pekçedenöz, "Zorluklar olsa da bize çok büyük deneyimler, tecrübeler kazandırdı. Çok şeyler öğrendik, gördük ve yaşadık." dedi.

Ailenin 11 yaşındaki çocukları Mithatcan Pekçedenöz ise yağmur ve sıcakta bisiklet kullanarak güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade etti.

14 yaşındaki Ceren Pekçedenöz de Göbeklitepe'nin çok güzel bir yer olduğunu, tarihinden çok etkilendiğini, bisikletle gittiğine değdiğini kaydetti.

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:45 Kaynak: AA
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