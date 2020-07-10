Küçük Abdülkadir'in hedefi ve azmi alkış topladı - Son Dakika

Küçük Abdülkadir'in hedefi ve azmi alkış topladı

Küçük Abdülkadir'in hedefi ve azmi alkış topladı TARIM işçisi baba Halit Aldeniz'in (45) oğlu Abdülkadir Aldeniz'le (12) tarlada çalışırken aralarında geçen sohbet sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Küçük Abdülkadir'in hedefi ve azmi alkış topladı TARIM işçisi baba Halit Aldeniz'in (45) oğlu Abdülkadir Aldeniz'le (12) tarlada çalışırken aralarında geçen sohbet sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Büyüyünce önce doktor, sonra profesör sonrasında ise Sağlık Bakanı olacağını söyleyen küçük Abdülkadir Aldeniz'in, azimle çalışarak hedefine ulaşma fikri beğeni topladı. Şanlıurfalı 4'ü kız 7 çocuk babası mevsimlik tarım işçisi Halit Aldeniz (45), evladı ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Abdulkadir Aldeniz ile birlikte Denizli'deki bir haşhaş tarlasında çalışırken o anları görüntüledi. Görüntülerde özveriyle çalışan küçük çocuğun ileride doktor, sonra profesör en son olarak Sağlık Bakanı olmak istediğini söyledi. Abdulkadir Aldeniz'in "Okurken mücadele, çalışırken mücadelemi yaparım" sözü beğeni topladı. Bu video sosyal medyada oldukça paylaşıldı. Tebessüm ettiren Abdulkadir Aldeniz'in bu azmi ve hedefleri alkış topladı. BAKANLA BİR ARAYA GELMEK İSTİYOR

Babası Halit Aldeniz'in aracılığıyla DHA için açıklama yapan Abdulkadir Aldeniz, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Okumak için, güzel bir gelecek için mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan buraya geldik. Yazın babama destek olmak için çalışıyoruz. Okuldan sonra çalışıyoruz, yoksulluk bizim kaderimiz olmasın diye çalışıyoruz. Vatana millete faydalı olmak için doktor olmayı seçtim. Ondan sonra da Sağlık Bakanı olacağım. 8 kişilik bir aileyiz. Ablam üniversite okuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. O nerde biz oradayız. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi. Sağlık Bakanının kovid-19 ile mücadelesini söyleyen Abdulkadir Aldeniz, kendisinin de bakan olduğu zaman bu tür konulara karşı mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti. Abdulkadir Aldeniz, tarlada çalışırken yorulduğunu da belirtip zarar gören minik ellerini gösterdi. Abdulkadir Aldeniz, bir gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla bir araya gelmek istediğini de söyledi.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük Abdülkadir'in hedefi ve azmi alkış topladı - Son Dakika

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