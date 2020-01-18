"Küçük adam" başarılarıyla adını dünyaya duyurmak istiyor

Bedensel engelliler halter kategorisinde gençler dünya ve Avrupa dereceleri bulunan 130 santimetre boyundaki Soner Coşkun, gönül verdiği bu branşta aralıksız çalışıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Soner Coşkun, halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla dünyaya geldi.

Hastalığından dolayı zor bir çocukluk geçirdiği için eğitim hayatına geç başlayan Coşkun, okuldan geldikten sonra da apartman görevlisi babasına yardım etti.

Soner Coşkun, kendisi gibi aynı hastalığı taşıyan arkadaşının yönlendirmesiyle başladığı halterde, 2017'de ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilo kategorisinde 63 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.

Aynı yıl Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Coşkun, 2018'de Fransa'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise ikinci olarak başarısını devam ettirdi.

Coşkun: "Kaldırdığım ağırlıklara kimse inanmıyor"

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi 21 yaşındaki Coşkun, haltere başladıktan beş ay sonra Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardığını aktardı.

Çevresinde "Küçük adam" olarak bilindiğini dile getiren Coşkun, "Halterde kaldırdığım ağırlıklara kimse inanmıyor. 'Nasıl yapıyorsun?' diyorlar. Şu an 50 kiloyum, 130 kilo ağırlığı kaldırabiliyorum ama kimseye inandıramıyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı olmak için azim ve istek gerektiğini, inanmanın ise bu işin büyük bir parçası olduğunu anlatan başarılı sporcu, milli takım formasını giymenin yaşattığı gurura dikkati çekerek, "Hedefim şampiyon olup, İstiklal Marşı'mızı okutmak. 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda marşımızı okutacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Soner Coşkun'un antrenörü Ekrem Celil ise zor şartlarda spora başlayan ve kazandığı başarılarla ailesine mutluluk yaşatan Soner Coşkun'un azimli kişiliğine vurgu yaparak, "Soner hiçbir zaman vazgeçmiyor. Yorgun olsa bile daha fazla çalışıyor. Kendi ağırlığının üç katına yakınını kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.