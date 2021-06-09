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KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ - Son Dakika

KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ

09.06.2021 09:51

ESENYURT'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

ESENYURT'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın önünde meydana geldi. 8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü. İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırırken, olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yerine gelen Cebe'nin annesi ise fenalık geçirdi.

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi, hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?" dedi.


- İstanbul
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ
KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Güzelyurt Mahallesi, Ahmet Cebe, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜK AHMET İHMAL KURBANI OLUYORDU; OTURMAK İSTEDİĞİ MERMERLE BOŞLUĞA DÜŞTÜ - Son Dakika


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