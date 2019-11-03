Son Dakika Haberleri: Küçük Ali İhsan kansere yenik düştü
Son Dakika Güncel Küçük Ali İhsan kansere yenik düştü

Küçük Ali İhsan kansere yenik düştü

6 saat önce

Samsun'da kanser tedavisi gören Ordulu Ali İhsan Yücesoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da kanser tedavisi gören Ordulu Ali İhsan Yücesoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva Yücesoy çiftinin iki oğlundan biri olan 5 yaşındaki Ali İhsan, 3 yıl önce böbrek kanserine yakalandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Yücesoy, dün akşam amansız hastalığa yenik düştü.

Küçük Ali İhsan'ın cenazesi, ailesi tarafından hastaneden alınarak Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Yücesoy'un cenazesi, aynı mahalledeki Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Yücesoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali İhsan Yücesoy için bir süre önce Ordu Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatılmıştı.

Küçük Ali İhsan kansere yenik düştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:14:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Ali İhsan kansere yenik düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]