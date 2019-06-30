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Küçük Ali İhsan yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor

1 saat önce

Ordu'da kanser hastası 5 yaşındaki Ali İhsan Yücesoy, sağlığına kavuşarak yaşıtları gibi koşup oynamak ve okula gitmek istiyor.

Ordu'da kanser hastası 5 yaşındaki Ali İhsan Yücesoy, sağlığına kavuşarak yaşıtları gibi koşup oynamak ve okula gitmek istiyor.
Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva çiftinin iki oğlundan biri olan Ali İhsan Yücesoy'a, yaklaşık 3 yıl önce böbrek kanseri teşhisi konuldu.
Bu süre boyunca tedavisi süren Ali İhsan'ın ailesi, İstanbul'daki bir hastanede yapılacak tedavi ve ameliyat için gerekli 150 bin liranın toplanabilmesi için Ordu Valiliğine başvurdu.
Valilikten gerekli izinleri alan Yücesoy ailesi, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.
Anne Havva Yücesoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların, Samsun'da gördüğü tedaviden sonuç alınamaması üzerine oğlunun İstanbul Onkoloji Hastanesine sevkini uygun bulduğunu söyledi.
Oğlunun yaşıtları gibi yürümek, koşmak ve okula gitmek istediğini kaydeden Yücesoy, "İnşallah ameliyatı iyi geçerse bu sene okula gidecek. Bunun için herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.
Çocukları için eve salıncak ve kaydıraktan oluşan mini park kurduklarını anlatan Yücesoy, böylelikle oğlunun park özlemini giderdiklerini ve moralini hep yüksek tuttuklarını dile getirdi.
Ali İhsan Yücesoy da iyileştiğinde parka, okula gitmek istediğini belirterek, "Şu anda bacaklarım çok ağrıyor ve yürümekte zorlanıyorum." dedi.
Küçük Ali İhsan yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:06 Kaynak: AA
İstanbul, Ordu, Ali ihsan, Güncel
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