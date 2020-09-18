Küçük Ali'nin uzaktan eğitim alabilmesi için televizyon ve uydu alıcısı hediye ettiler - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu'nun idarecileri, Kurtdere köyünde yaşayan Özel Eğitim öğrencisi Ali Çam'ın (9) EBA TV'den uzaktan eğitim alabilmesi için televizyon ve uydu alıcısı temin ederek ailesine hediye etti.

Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nun idarecileri, Kurtdere köyünde yaşayan Özel Eğitim 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Çam'ın evinde televizyon olmadığı için EBA TV'yi izlemediğini öğrendi. Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve Özel Eğitim Öğretmeni Nihat Koçer temin ettikleri televizyonu özel araçlarıyla Kurtdere köyünde oturan öğrencileri Ali Çam'ın ailesine teslim etti.

Özel eğitim öğrencilerinin daha fazla ilgiye ve eğitime ihtiyacı olduğunu söyleyen Müdür Yardımcısı Pelin Solak, "Kurtdere köyünde oturan özel eğitim öğrencimiz Ali Çam'ın ailesinin maddi imkansızlıklardan dolayı evlerine televizyon alamadıklarını öğrenmemizin ardından öğrencimizin EBA'dan yararlanması ve eğitim öğretimden uzak kalmaması için okul idaresi olarak temin ettiğimiz televizyonu evlerine götürüp teslim ettik. Bundan böyle öğrencimiz köyünde eğitim ve öğretime devam edebilecek" diye konuştu.

İki çocuk annesi Ayşe Çam, çocuğunun eğitimi için televizyon temin edip evlerine kadar getirerek teslim eden okul idarecilerine ve özel eğitim öğretmenine teşekkür etti. İdareciler televizyon ve uydu alıcısını bağlayarak Ali Çam'ın uzaktan eğitim yayınlarını izlemesini sağladı.