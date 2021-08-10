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Küçük Alparslan, hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı - Son Dakika

Küçük Alparslan, hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı

10.08.2021 12:55

Silivri'de bisiklet kullanırken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu sürüklenen ve bacaklarındaki dokuları zarar gören 8 yaşındaki Alparslan Uslu, ambulans helikopterle sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası kaybetmek üzere olduğu bacaklarıyla...

Silivri'de bisiklet kullanırken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu sürüklenen ve bacaklarındaki dokuları zarar gören 8 yaşındaki Alparslan Uslu, ambulans helikopterle sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası kaybetmek üzere olduğu bacaklarıyla yürümeye başladı.

Silivri'de 8 Haziran'da yol kenarında bisiklet süren Uslu, hafriyat kamyonun çarpması sonucu aracın altında bir süre sürüklendi. Bacaklarındaki dokuları tamamen kaybetmek üzere olan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulans helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı gün 4 saatlik bir ameliyata alınan Uslu, doktorların yaptıkları doku nakilleri, mikro müdahaleler ve ameliyatlarla yaraları kapatılarak 2 aylık tedavi sonrası tekrar ayağa kalkabildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bakıt Kerekulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uslu'nun kendilerine geldiği zaman ağır bir travma geçirdiğini kaydetti.

Alparslan'ın şanssız bir kaza geçirdiğini ancak devletin sağladığı imkanlarla bunu avantaja çevirdiklerini anlatan Kerekulov, "Hava ambulansı ile hastamızın bize nakil olması Alparslan için büyük bir şans oldu. Bunun yanında hastamızı karşılayan bir ekibimiz var ve ilk müdahalesi bizim için çok önemliydi. İlk girişten sonraki süreçte gerçekten çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 2 aylık süre sonunda ise hastamızı taburcu etme noktasına geldik ve bundan çok mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Tek amaçlarının hastayı tekrardan ayağa kaldırabilmek olduğunu dile getiren Kerekulov, küçük Uslu'nun artık okula gidebilecek, dışarıda oyun oynayacak duruma geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"Kendi çocuğumun yerine koyarak yapmamız gereken her şeyi yaptık"

Uslu'nun tedavisini üstlenen ekipte yer alan Dr. Muhammed Bilal Kürk ise nöbetçi oldukları gün gelen hastanın yaşını öğrendikleri zaman hemen karşılamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Küçük Alparslan'ın ambulans helikopterden iner inmez kapı girişinde ilk müdahalesine başladıklarını aktaran Kürk, şu bilgileri verdi:

"Maalesef yaraları çok kötü ve ciddiydi. Buraya gelmesi, devletimizin imkanları, çalışma olanaklarımız ve elimizdeki aletlerimizle planlamamızı yaptık. O gece hemen ameliyata aldık ve sonrasında da planlayarak bir tedavi sürdürdük. Yavrumuzun cildi kötü durumda olduğu için başka yerlerinden doku nakilleriyle ameliyatlarını gerçekleştirdik. Kendi çocuğumun da başına gelebileceğini düşünerek elimizden gelen neyse yaptık. Allah'ın bize verdiği ilmi hastamıza kullanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık."

Böyle kazaların bir daha yaşanmamasını dileyen Kürk, olumsuzluklar karşısında da mücadele edebildikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

"Bir daha yürüyemeyecek olayını aştık"

Olay günü ve sonrasında yaşadıklarını anlatan anne Şakire Uslu, kazayı duyar duymaz çok büyük bir şok geçirdiğini ve koşarak olay yerine gittiğini söyledi.

Oğlunu o halde görünce dayanamadığını ve büyük bir travma geçirdiğini aktaran anne Uslu, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından oğlunun ambulans helikopterle hastaneye sevk edildiğini anımsattı.

Doktorların, hemşirelerin ve tüm sağlık görevlilerinin canla başla oğlunun sağlığını yerine getirmek için mücadele ettiğini anlatan anne Uslu, hastane personeline teşekkür etti.

Oğlunun yarasını görünce bir daha yürüyebileceğini düşünmediğini ancak şimdi ayaklarının üstünde taburcu edileceğini dile getiren Uslu, şöyle devam etti:

"Çok mutluyum. Hani o bir daha yürüyemeyecek olayını aştık artık bu duruma geldik. Çok güzel, çok mutluluk verecek bir şey. Bu da doktorlarımızın sayesinde oldu. Çok büyük bir emek var burada. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte sevinçleriniz, korkularımız oldu. Ameliyattan iyi çıktığında çok büyük mutluluk yaşıyorduk ama narkozlu olduğu için endişeleniyorduk. İki ay beraberdik, ağladık, güldük... Çıktıktan sonra oğlum ev yemeklerini çok özledi, onları yapacağız."

Kaza geçiren Alparslan Uslu, iki aydır tedavide olduğunu ve hastaneyi çok sevdiğini kaydetti.

Kendisine çok iyi bakıldığını, doktorlarla, hemşirelerle sohbet ettiğini anlatan Uslu, uzun süre sonra yürümeye başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Küçük Alparslan, hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı
Küçük Alparslan, hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı
Küçük Alparslan, hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı
Küçük Alparslan, hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı

Başakşehir, Bisiklet, Ambulans, Sakura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük Alparslan, hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı - Son Dakika


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