Küçük Alperen'i öldüren katil zanlısı, "Perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm" - Son Dakika

Küçük Alperen'i öldüren katil zanlısı, "Perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm"

24.03.2021 12:58
Küçük Alperen'i öldüren katil zanlısı,

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen'i vahşice döverek öldüren ve gömen katil zanlısı ve Alperen'in annesi hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen'i vahşice döverek öldüren ve gömen katil zanlısı ve Alperen'in annesi hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, Alperen'in annesi tutuklu sanık Emel Öner ve sevgilisi tutuklu sanık Harun Sezer Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Harun Sezer, "Eve geldiğimde Emel Öner Alperen'i dövmüştü. Alperen hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Gidip kontrol ettim. Emel bana 'karışma' dedi. Ben Emel'i çok sevdiğim için Alperen'i hastaneye götürmedim. Sabah perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm." dedi.

Tutuklu sanık Emel Öner ise kendini," Harun Sezer çocuğumu vahşice dövdü. Engel olamadım. Beni de dövdü. Akşam 10 gibi baygınlık geçirdim. Sabaha karşı uyandığımda Alperen ölmüştü." dedi.

Tanık olarak dinlenen Sanık Harun Sezer'in annesi Hanife Sezer ve kardeşi Uğur Sezer ise, "Sabah Emel bize geldi. Yanında Alperen yoktu. Biz Alperen'i sorduk. Emel Alperen'i babasına verdiğini söyledi. Biz Harun'un Alperen'i babasına göndermeyeceğini biliyorduk. Bir daha sorduğumuzda soğukkanlı bir şekilde 'Alperen öldü' dedi. " ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Pınarbaşı, Mahkeme, Kayseri, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Alperen'i öldüren katil zanlısı, 'Perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm' - Son Dakika


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