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Küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü

28 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Boğazpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 yaşındaki Alptuğ, içinde su bulunmayan dere yatağında ölü bulundu.

Küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Boğazpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 yaşındaki Alptuğ, içinde su bulunmayan dere yatağında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Manyas'ın kırsal Boğazpınar Mahallesi meydanında bulunan kamyonuna binmek üzere olan Eyyüp I., içinde su bulunmayan yaklaşık bir metre derinliğindeki dere içinde bir çocuğu yüz üstü yatarken gördü. Eyyüp I. çocuğun ailesine haber verdi. Dere içinde yüzüstü yatan 2 yaşındaki Alptuğ Ö. Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Görgü tanıklarının çocuğun bulunmasından kısa süre önce bir kamyonun hareket ettiğini söylemesi üzerine kamyonun sürücüsü Fatih I. ile çocuğu görüp ailesine teslim eden Eyyüp I. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, küçük Alptuğ'un cenazesi Manyas Devlet Hastanesi morguna konuldu. - BALIKESİR

Boğazpınar, Manyas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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