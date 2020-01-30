Küçük ama tarihi büyük köprüler restore edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük ama tarihi büyük köprüler restore edilecek - Son Dakika

Küçük ama tarihi büyük köprüler restore edilecek

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, yok olmak üzere olan küçük ama tarihi geçmişe sahip köprülere el attı.

Küçük ama tarihi büyük köprüler restore edilecek, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, yok olmak üzere olan küçük ama tarihi geçmişe sahip köprülere el attı. Bakanlık, tarihi 5 köprünün restorasyonunu yaptıracak.

Yapıldıkları dönemde önemli işleve sahip olan, ancak zamanla işlevlerini kaybetmiş tarihi köprülerin kaderine terk edilmişliği son bulacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, 'Tarihi Uçmakdere, Büyükçekmece 2, İmrahor, Kadı (Küçükköprü) ve Eşme Roma' köprülerinin restorasyon uygulama projelerini yaptırmak için ihale açtı. Restorasyon proje ihalesi, 14 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

'Büyükçekmece 2' ve 'İmrahor' tarihi köprüleri İstanbul'da, 'Uçmakdere' Kırklareli'de, 'Kadı' Sakarya'da, 'Eşme Roma' köprüsü Kocaeli'de bulunuyor.

İhale dosyasında yer alan fotoğraflara göre özellikle İmrahor, Büyükçekmece 2, Eşme köprüleri oldukça yıpranmış durumda.

'Büyükçekmece 2' olarak kodlanmış olan tarihi köprü, Büyükçekmece Gölü üzerine, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1566'da Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi köprünün yanında bulunuyor. Köprü 'Mimar Sinan Köprüsü' olarak da bilinmekte. Tek kemerli 'Büyükçekmece 2' köprüsü, Mimar Sinan Köprüsü yanında 'yavrusu' gibi duruyor. Restorasyonla tarihin karanlık sayfalarına gömülmekten kurtulacak olan köprücük, yaklaşık 5-6 metre uzunluğunda.

AMAÇ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK

Tarihi köprülerin restorasyon ihalesiyle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyasında, amaç ve kapsam şöyle tanımlandı:

"Amaç, hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden Tarihi köprülerin belgelenmesi, korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restorasyon uygulamasına esas olacak restorasyon uygulama projelerinin ulusal ve uluslararası restorasyon ilkelerine göre hazırlanmasıdır. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4.h maddesi gereğince 'Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak' Karayolları Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğundadır. Bu şartname; Tarihi Köprülere ait restorasyon uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili esas ve temel ilkeleri kapsamaktadır."


Karayolları Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
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