Küçük Amal Efes Selçuk'ta 4 Ağustos'ta Efes Selçuk'a geliyor - Son Dakika

Küçük Amal, Balconnection inisiyatifi ev sahipliğinde Efes Selçuk Belediyesi katkılarıyla ilham veren kentin çocuklarıyla ve müzisyenleriyle bir araya gelecek.

Sığınmacı bir çocuğun yaşadığı sıkıntılara dikkat etmek için Gaziantep'ten yolculuğuna başlayan Küçük Amal İlham Veren Kent Efes Selçuk'ta çocuklarla bir mola verecek.

The Walk Projesi kapsamında Efes Selçuk Belediyesi iş birliği ile gerçekleşecek etkinlikte saat 19.45'ten İsabey Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi önünden itibaren Küçük Amal çocuklarla birlikte olacak.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi ritim grubu öğrencilerinden oluşan REFES Ritim Grubu, ayrıca Kerim Akgüneş, Kamber Karameşe, Burhan Aslan, Üstün Üstündağ, Tayfun Şeliman'dan oluşan ekibe Erden Dereli, Görkem Çırak, Elif Buran, Azra Günlemeç, Ahmet Başaran ve Alina Yıldız'ın katkılarıyla bir gezici müzik gösterisi ekibi ile "Araf" gösterisi öncesinde de Cafe Carpouza bahçesinde bir dinleti gerçekleştirilecek.

Küçük Amal'ın yürüyüşü kapsamında daha önce Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 7/12 yas aralığındaki çocuklar için yaratıcı drama atölyeleri düzenlenmişti. Efes Selçuklu çocuklarla yaratıcı drama atölyesinde Dorothy Heatcote' un "Drama, yaşama meydan okumadır" sözünden yola çıkılarak Küçük Amal'ın hikâyesi şefkatle, özenle, çocuksu oyunlarla, hayallerle, resimlerle, mektuplarla, sözcüklerle kendi yaşantılarından yola çıkarak yeniden kurgulandı.