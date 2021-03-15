- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı - Son Dakika

- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı

15.03.2021 09:55

- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı Tokat'ta, 'Küçük Antalya' olarak adlandırılan köyün tamamına yakınında seracılık yapılıyor.

- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı

TOKAT - Tokat'ta, 'Küçük Antalya' olarak adlandırılan köyün tamamına yakınında seracılık yapılıyor.

Tokat kent merkezine yaklaşık olarak 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek köyü kentin sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Devlet teşviki ile 2004 yılında 250 metrekare ile başlayan seracılık zamanla 300 dönüme yayıldı. İl genelinde bin 700 dönüm alanda örtü altı tarımı yapılırken, kentin bir arada en fazla serayı barındıran köyü 'Küçük Antalya' olarak tanınmaya başladı. Havadan görüntülenen seralarla kaplı köy çiftçilerin önemli bir geçim kaynağı oldu. Önceki yıllara göre daha fazla verim alan köyde göç tersine döndü. İmkanları ve yaşam şartları iyileşen köylüler yaz-kış üretim yapabilmenin avantajını yaşıyor. Kış mevsiminde marul, maydanoz, soğan, roka, yaz aylarında ise seralarında ağırlıklı olarak salatalık ve biber yetiştiren köylüler durumlarından memnun.

83 haneli köyün tamamına yakını seracılık yapıyor

Uzun yıllar açık alanda çiftçilik yaparken seracılık ile tanışan Zeki Taşkın, İl Tarım Müdürlüğü'nün tavsiyesiyle hibe olaraktan verilen seralarla işe başladıklarını belirterek, "250 metrekare sera ile başladım. Şuanda 4 dönüm seram var. 83 hane köyümüzde diyebilirim ki serası olmayan üç hane ya var ya yok. Yani herkesin serası var. Tarım il Müdürlüğü'nün bize dediği il merkezinde köyümüz seracılık üzerinden merkez köy" dedi.

Tokat'ın 'Küçük Antalya'sı

Köylerinin 'Küçük Antalya' olarak adlandırıldığını belirten Taşkın, "Yüksek tepeye çıkıp bakıldığı zaman her taraf bembeyaz gözüküyor. Köyün arazisinin 3/2'si sera ile tamamen kapalı. Hala da devam ediyor. Devletin destekleriyle, tarım il müdürlüğü önderliğinde bu işler çoğalmış oldu. Şimdi de çileğe başladık" diye konuştu.

Seracılık yaptılar hayatları değişti

Köy halkının seracılıkla kalkındığını belirten Taşkın, "Bundan 15-20 yıl önce köyümüzde traktörü olan bir hane iyi bir çiftçiydi. Şimdi traktörler hep sıfır, çift çeker, artı açık kasa kamyonet. Artı bir de gezmek için taksi var. Köyümüzde evlerin 3/2'si kat kaloriferlidir. Betonarme, son model lüks yaşantı. Yani bundan bir 10-15 sene sera olmadan önceki köyümüzle şimdiki köyümüz arasında çok fark var" ifadelerini kullandı.

Ürünlerini pazarlamak için kooperatif kurdular

Çiftçi Yavuz Kasım ise köylerinde seracılığın oldukça fazla yaygınlaştığını belirterek, "Köyümüzde seracılık bir deneme amaçlı bir yarım dönümle başladı. Ardından baktık oluyor. Ondan sonra diğer komşularla beraber açık araziye göre daha fazla avantajı olduğu için seraya döndük. Köyümüz Antalya'nın Kumluca'sına benzetiliyor. Köyümüzde ilk başta yedi arkadaşla kooperatif kurduk. Kooperatif olmasaydı bu seralarda bu şekilde büyümezdi. Çünkü en büyük sıkıntı her işin başına çalışmaktan da ziyade pazarlama" şeklinde konuştu.

- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı
- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı
- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı
- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı
- 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı

Kooperatif, Antalya, Tarım, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da bugünden itibaren kıraathane, berber, internet kafe gibi yerlere girişte HES kodu zorunlu oldu İstanbul'da bugünden itibaren kıraathane, berber, internet kafe gibi yerlere girişte HES kodu zorunlu oldu         
11:10
İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir         
10:39
Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı         
10:30
Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar         
10:11
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti         
09:38
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi         
23:56
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 11:15:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei