Küçük Aras 1,5 yaşındaki bebeğin karaciğeriyle yaşama tutundu

İzmir'de, karaciğer kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Aras Yeni, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 1,5 yaşındaki bebekten alınan organla sağlığına kavuştu.

Çiğli ilçesinde yaşayan Özgür ve Azize Yeni çiftinin tek çocuğu Aras'a, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde geçen nisan ayında karaciğer kanseri teşhisi konuldu.

Karaciğerinde tümör tespit edilen küçük Aras'a yaklaşık 6 ay kemoterapi uygulandı ancak beklenen sonuç alınamadı.

Doktorları, aileye, Aras'ın sağlına kavuşması için karaciğer nakli olması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine anne ve baba doku nakli için tetkik yaptırdı. Anne Azize Yeni'nin karaciğer dokusu uygun bulundu fakat kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyona onay çıkmadı.

Bunun üzerine baba karaciğer dokusunu vermek istedi ama bu sefer de minik Aras o dönemde rahatsızlandığı için operasyon ertelendi.

Evinde istirahat eden Aras'a mutlu haber ise bir hafta sonra geldi. Yüksekten düşmeye bağlı beyin ölümü gerçekleşen 1,5 yaşındaki bebeğin karaciğeri, ailesinin de onayıyla Aras'a nakledildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Aras, bir süre sonra taburcu edilecek.

Aras Yeni, AA muhabirine yaptığı açıklama, hastalığı sürecinde çok zor günler yaşadığını söyledi.

Ameliyat sonrası eski ağrılarının kalmadığını anlatan Yeni, "Annem ve babam bu süreçte hep yanımda oldu. Bana karaciğerlerini vermek istediler ama olmadı. Bana yeni hayatımı 1,5 yaşındaki bir kardeşim verdi. Sağlığım çok iyi. Bir an önce sağlığıma kavuşup, yine arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum." diye konuştu.

Baba Özgür Yeni ise geçen sürede oğlunu kaybetme korkusuyla yaşadığını ancak onu sağlıklı gördüğü için Allah'a dua ettiğini ifade etti.

Bu süreçte umutlarını hiç kaybetmediklerini vurgulayan Yeni, "Oğlumun hayatta kalması için önce eşim sonra ben karaciğerimizden dokuyu vermek istedik. Hatta bu süreçte birbirimizle yarıştık ama oğlum fedakar bir ailenin yaptığı organ bağışı sayesinde hayata tutunmayı başardı. Artık eski günleri düşünmek istemiyorum. Onun yüzü gülünce ben daha çok mutlu oluyorum." dedi.

Anne Azize Yeni de organ bağışında bulunan aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Ailenin büyük bir fedakarlık yaptığını anlatan Yeni, "Oğlum, minik bebeğin ailesinin yaptığı bağış sayesinde yeni bir hayata merhaba dedi. Mutlaka herkes organ bağışında bulunmalı." şeklinde konuştu.

"Aras'ın sağlık durumu iyi"

Nakil ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Alper Uğuz da Aras'ın ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü dile getirdi.

Ailenin bu süreçte çok mücadele ettiğini anlatan Uğuz, şöyle konuştu:

"Aras'ın sağlığına kavuşması için karaciğer dokularını vermek istediler. 2 kere nakil ameliyatı için hazırlık yaptık. Her seferinde bir sorun çıkınca bunu ertelemek zorunda kaldık. Aras'ı yaşama döndüren karaciğer ise 1,5 yaşında organları bağışlanan bir bebek sayesinde oldu. Aras'ın sağlık durumu iyi. Eskisi gibi hayatına devam edebilecek."