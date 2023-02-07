Küçük Arda, anne ve babasının cansız bedeni arasında yaşama tutundu - Son Dakika
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Küçük Arda, anne ve babasının cansız bedeni arasında yaşama tutundu

07.02.2023 13:36

Küçük Arda, anne ve babasının cansız bedeni arasında yaşama tutundu Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan minik Arda depremden 22 saat sonra sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde 8 yaşındaki Arda Gül, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

Küçük Arda, anne ve babasının cansız bedeni arasında yaşama tutundu

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan minik Arda depremden 22 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde 8 yaşındaki Arda Gül, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Anne ve babasının cansız bedeniyle yan yana yatan küçük Arda, 22 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde, ilçede bulunan birçok bina yıkıldı. 8 yaşındaki Arda Gül ve ailesi oturdukları evin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Enkazın altında Arda'nın annesi, babası ve babaannesi hayatını kaybetti.

Enkaz altında Arda'nın sesini duyan akrabaları durumu yetkililere haber verdi. Polis Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri 8 yaşındaki Arda Gül'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın üzerine bulunan molozlar kepçe yardımıyla kaldırıldı. Ailesiyle birlikte enkazın içinde sıkışan Arda Gül için 13 saatlik bir çalışma yürütüldü. Sıkıştığı yerden çıkarılan küçük Arda sağlık ekipleri teslim edildi. -5 derecede 24 saat enkazın altında kalan Arda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük Arda'yı bulunduğu yerden çıkaran görevliler de birbirlerine sarılarak mutluluğu paylaştı.

"Tarif edilemez bir mutluluk"

Ankara Polis Arama-Kurtarma'da görevli polis memuru Şenol İcik, "Arda'yı çıkardığımız için çok mutluyuz. Polis Arama-Kurtarma ve STK'larımız ortaklaşa bir çalışma yaptık. 13-14 saatlik bir çalışma sonucunda Arda'yı sağ salim çıkarmayı başardık. Ekip arkadaşlarımın ellerine sağlık. Arda bizim kardeşimiz, oğlumuz gibiydi. Onu çıkarmak için çok mücadele verdik. Çok ince şekilde çalışmak zorundaydık. Çok mutluyuz. Tarif edilemez bir mutluluk" dedi.

"Kafası ve kolu ters sıkışmış haldeydi"

Aksaray AFAD Gönüllüsü Halil Erbaş, "Aksaray'dan geldik. Gelir gelmez ekip arkadaşlarımla birkaç binaya girdikten sonra buraya geldik. Arda'yı gördük. Saat 22.00'dan beri çalışıyoruz. Saat 00.00'dan sonra tipi ile beraber çalışmaya başladık. Bir sürü katılan oldu ama çok mücadele ettik. Kafası ve kolu ters sıkışmış haldeydi. Durumu çok kötüydü. Hareket etmiyordu. Sağlıkçılara haber verdik. Sabaha kadar konuşmalarımız devam etti. Arkadaşlarla beraber çalışarak mükemmel bir çalışma çıkardık" dedi.

"Anne, baba ve babaannesinin arasına sıkışmıştı"

Arda'nın ailesiyle beraber sıkıştığını söyleyen Erbaş, "Orada sıkışmış 4 tane insan vardı. O insanların içerisinden Arda'yı çıkarmaya çalıştık. Anne, baba ve babaannesinin arasına sıkışmıştı. İçerisinden çıkardık. Durumları çok kötüydü ama çok şükür Arda sapasağlam çıktı" dedi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Arda, anne ve babasının cansız bedeni arasında yaşama tutundu - Son Dakika

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