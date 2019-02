Küçük Asil Yaşıtları İçin Hikaye Kitabı Yazdı

Küçük Asil yaşıtları için hikaye kitabı yazdı Minik Asil Eliçe hem hikaye kitabı yazdı hem de içerik resimlerini tasarladı Asil Eliçe Korkmaz: "Turuncu Balık kitabımla herkesin tanışmasını isterim" "Hayalleri olan herkes istedikten sonra hikaye yazabilir" Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya...

Küçük Asil yaşıtları için hikaye kitabı yazdı

Minik Asil Eliçe hem hikaye kitabı yazdı hem de içerik resimlerini tasarladı

Asil Eliçe Korkmaz: "Turuncu Balık kitabımla herkesin tanışmasını isterim"

"Hayalleri olan herkes istedikten sonra hikaye yazabilir"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Yücel:

"Turuncu Balık hikaye kitabımızı her dile çevirmek istiyoruz"



HATAY - Hatay'da bulunan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden olan 10 yaşındaki Asil Eliçe Korkmaz, yaşıtlarının okuması için 'Turuncu Balık' adlı hikaye kitabı yazdı. Öğretmeni ve ailesinin desteğiyle kitabının tasarımını da kendisi resme dönüştüren minik yazar Asil Eliçe, hem Türkçe hem de İngilizce yayınlayan hikaye kitabının tanıtımını 7 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Hayallerini hikaye kitabına aktardığını söyleyen Asil Eçile Korkmaz, yaşıtlarının da istedikten sonra kitap yazabileceğini söyledi. Babaannesinin hediye ettiği bir balıktan yola çıkarak bu hikayeye yazdığını belirten Korkmaz, "Bunu babaannemin bana turuncu balık hediye etmesinden aklıma geldi. ve onu karaktere dönüştürdüm. Bütün ay yazdım bu kitabı en sonunda bitirdim. İlk önce turuncu balığı çizdim, sonra okyanusu düşündüm. Sonrada onun arkadaşlarını çizdim devam ettirdim, boyadım, konuşturdum. Ben bu kitabı hayallerimle yazdım. Bunu her yaşıttaki arkadaşlarım, kardeşlerim yapabilir. Onlarında bunu yapmasını böyle başarılar göstermesini isterim" dedi.

7 Şubat'ta kitabının tanıtımını yapacağını söyleyen minik yazar Asil Eliçe, "Herkesi 7 Şubat'ta Hatay Bilim ve Sanat Merkezi'nde 'Turuncu Balık' kitabımla tanışmasını istiyorum, herkesi bekliyorum" dedi.

"Turuncu Balık hikaye kitabı farklılığıyla öne çıktı"

Minik yazar Asil Eliçe Korkmaz'ın çıkardığı hikaye kitabının içeriğinin aile ve sosyal çevre gibi kavramlar üzerine kurulduğunu söyleyen Hatay Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Yücel, başarılı bir hikaye kitabının ortaya çıktığını ifade etti. Yücel, "Öğrencim Asil Eliçe Korkmaz ilk kitabını bastı ve bu kitapla inşallah ilk olur. ve bu kitabın devamını getirmeyi planlıyoruz. Asil Eliçe ile ilk resim çalışmaya başladığımız dönemlerde çok farklı karakterler çıkardığını gördüm. Bu karakterler normal öğrencilerin yaptığı karakterler gibi değiller. Her karakter kendine özgüydü. ve turuncu balık hikayesi de farklılığı ile ön plana çıktı. İlk önce bunu hikayeye dönüştürürken önceliğimiz değerlerimizle alakalı bir içeriğe sahip olmasını istedik. Aile kavramı, sosyal çevre, saygı, sevgi, hoşgörü bu değerlerimizi kaybetmek üzereyiz bildiğiniz gibi mütevazilik, bunları içinde barındırdığı bir hikaye yazmasını istedim" dedi.

"Hikaye kitabımızı diğer dillere de çevirmek istiyoruz"

Turuncu Balık Hikaye kitabının Türkçenin yanı sıra İngilizceye çevrildiğini söyleyen Hülya Yücel, kitabı diğer dillere de çevirmek istediklerini söyledi. Öğrencisi Asil Eliçe'nin başarısından büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Yücel, "Asil Eliçe ilk olarak karakterleri oluşturdu, hikayeyi yazıp paragraflara göre resmini yaptı ve gerçekten çok başarılı bir sonuç elde ettik. Bu süreçte tabii zorluklar yaşadı. Kompozisyon adına ben ona sadece rehberlik yaptım, gerisi tamamı kendisine ait. Hiçbir yere bakmadı, kimseden faydalanmadı. Bu onun yaratıcılığı ile alakalı bir şey. Onunla gurur duyuyorum öğretmeni olarak. Kitabımız Türkçe olarak basıldı öncelikle, daha sonra İngilizce de basılsın istedik çünkü farklı dillerinde toplumda yeri olduğunu düşündük. Başarının bir dil ile beraber artacağını hatta başka diller ile çevrilerek farklı dillere mensup insanlarında okuması gerektiğini uzaklara da sanatın ulaşması gerektiğini hem çalışmalarıyla hem dilleri ile ulaşmasını istiyoruz. Bu anlamda da her dile çevirmeyi istiyoruz şimdilik sadece İngilizcemiz var" dedi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bacağından Vurulan Genç Ambulansa Taşınırken Hem Güldü Hem Şarkı Söyledi

Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı

Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Aksaray 'Aksaray Malaklısı' Köpeklere Yoğun Talep