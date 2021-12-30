Küçük Asiye'nin yaralandığı saldırıda, pitbulların sahibi olan site yöneticisi konuştu - Son Dakika

İki köpeğin sahibi olduğu belirtilen ve güvenlik kamerası görüntülerini sildiği iddia edilen site yöneticisi Mustafa Elibol, köpeklerin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Aleyhine ifade veren site sakinlerinin daha önceden tartıştığı kişiler olduğunu ileri süren Elibol, "Asiye'nin ailesiyle bir sorunum yok. Yaşanan olayın ardından onlara baskı uygulamadım. Kamera görüntülerini ben silmedim. Kayıtların silindiği iddia edilen saatte ben jandarmadaydım" iddiasında bulundu.

SEKRETER DE İNKAR ETTİ

Sitede sekreter olarak çalışan Süheyla Kurçak da sitede çalıştığını ve köpeklerin kendisine ait olmadığını savundu.

Hayvanları sevdiği için çok önceden onlarla fotoğraf çektirdiğini ifadesinde belirten Kurçak, "Benim olayla alakam yok. Olay esnasında sitede bile değildim. Köpeklerin sahibi olan kız kardeşler tutuklandı. Köpekler daha önce alınacaklardı ama bu kardeşler engel oldular" dedi.

GÖRÜNTÜLER SİLİNMİŞ AMA KURTARILMIŞTI

Öte yandan saldırıyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Savcılık itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınarak tutuklanan site yöneticisi Mustafa Elibol'un saldırı anına ilişkin bir kısım güvenlik kamera görüntülerini uzaktan erişimle sildiği belirlenmişti. Uzaktan erişim ile silinen görüntüler ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir" ifadelerine yer verildi.