Küçük Asmin Nisa'dan duygulandıran hareket

Ablası terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 1 buçuk yaşındaki Asmin Nisa, hiç görmediği Hayal Demir'in fotoğrafını öpüp başının üzerine bıraktı

Minik Asmin Nisa'nın bu hareketi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte evlat nöbetine devam ediyor. Her gün annesi ile birlikte HDP il binası önüne gelen minik Asmin Nisa, hiç görmediği ablası Hayal Demir'in fotoğrafını öpüp başının üzerine bırakması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Süheyla Demir, 19 Mayıs 2014'te lise 3'üncü sınıfta okurken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de Diyarbakır'a gelip eyleme katılarak evlat nöbeti tutmaya başladı.

Evlat nöbetine 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte gelen Süheyla Demir, günlerdir kısı Hayal'den gelecek bir haberi bekliyor. HDP önündeki oturma eylemi sırasında küçük Asmin Nisa'nın hiç görmediği ablasının fotoğrafını öpüp başının üzerine koyması duygusal anların yaşanmasına neden olurken, bu anlar kameralara yansıdı.