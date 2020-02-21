Küçük Asya, kaybolan kedisi

Iğdır'da yaşayan 10 yaşındaki Asya Çiftçi, kaybolan kedisini çizdiği resimlerle arıyor.

Söğütlü Mahallesi'nde oturan küçük Asya'nın kedisi Ponçik, 2 hafta önce kayboldu.

Kedisini babasıyla sokaklarda arayan Asya, cadde cadde gezip, iş yerlerinin sahipleri ile vatandaşlara sormasına rağmen kedisini bulamadı.

Küçük Asya, elinde kedisine ait bir fotoğraf da olmadığından, çareyi kedisinin resmini çizerek aramakta buldu.

Ponçik'in resmini onlarca kağıda çizip özelliklerini ve irtibat numarası da yazan Asya Çiftçi, hazırladığı el ilanlarını caddelere asıp kedisini bulmaya çalışıyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Asya'ya, kedisinin bulunması için sosyal medyadan da destek veriliyor.

Küçük Asya, AA muhabirine, Ponçik'i 5 yıl önce sahiplendiğini ve o günden beri hiç ayrılmadıklarını söyledi.

Bir an önce kedisine kavuşmak istediğini belirten Asya Çiftçi, "Geçtiğimiz hafta kedimi kaybettim ve bir türlü bulamadım. En son evimizin sokağında gördüm, ondan sonra bir daha da göremedim." dedi.

"Kedimin kaybolmasına çok üzüldüm, aklıma gelince ağlıyorum"

Kedisinin kaybolmasından dolayı çok üzüldüğünü ve bulmak için farklı yollara başvurduğunu aktaran Asya, şunları söyledi:

"Ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma resmini çizmek geldi. Şimdi kedimi bulma ümidiyle çizdiğim resimleri duvarlara asıyorum. Çizdiğim resimlere 'kedim bulunsun' diye yazdım. Kedimin kaybolmasına çok üzüldüm, aklıma gelince ağlıyorum. Kedimin adı Ponçik, görenlerin ilanda yazan babamın telefonunu arayarak bildirmesini rica ediyorum."

"Kaybolduğundan beri Asya çok üzgün"

Anne Gül Çiftçi ise Ponçik'i 5 yıl önce köylerinde yavruyken bulduklarını ve o günden beri evlerinde beslediklerini aktararak, "Kızımın kedisi 5 yıldır evimizin neşesiydi. Kızım çok seviyordu, günledir arıyoruz, bir türlü bulamadık. Kaybolduğundan beri Asya çok üzgün, bir an önce bulunmasını ümit ediyoruz. Asya kedisinin resimlerini çizdi, duvarlara ve ağaçlara asıyor, bu şekilde bulmaya çalışıyor." diye konuştu.