Son Dakika Haberleri: Küçük Ayşe'nin Hayvan Parkı Mutluluğu

Küçük Ayşe'nin Hayvan Parkı Mutluluğu

1 saat önce

Kayseri'de küçük bir kızın Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın projelerinden biri olan hayvanların oynayabileceği park ile ilgili olarak çektiği video, sosyal paylaşım sitesinde birçok kişi tarafından izlendi.

Küçük Ayşe'nin Hayvan Parkı Mutluluğu, System.String[]
Kayseri'de küçük bir kızın Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın projelerinden biri olan hayvanların oynayabileceği park ile ilgili olarak çektiği video, sosyal paylaşım sitesinde birçok kişi tarafından izlendi.

Başkan Büyükkılıç'ın projesinden oldukça memnun olan Ayşe Duru, köpeği Zeus ile birlikte çektiği videoda; "Merhaba. Bu köpeğim Zeus. Kendisi henüz bir yaşında ama bu yıl ikinci yaşına girecek. Neyse biz asıl müjdemizden, konumuzdan bahsedelim. Memduh Büyükkılıç amca, sizin için, köpekler için bir park yapacakmış. Biz nasıl ki parkta oynuyoruz, siz de parkta oynayacakmışsınız. Burada sizin alışveriş merkeziniz var. Arkadaşım yok diye üzülme, burada arkadaşların da olacak. Düşerim diye korkma çünkü burası çok güvenli bir yer" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel
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