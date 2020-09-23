Küçük Aysu'nun ayağa kalkabilme hayali gerçek oldu - Son Dakika

Küçük Aysu'nun ayağa kalkabilme hayali gerçek oldu

Küçük Aysu'nun ayağa kalkabilme hayali gerçek oldu Edirne'de, kızlarının tekrar ayağa kalkabilmesi için 7 bin lira değerindeki uzun yürüme cihazı ortezini alamayan ailenin yardım çığlığına karşılıksız kalmayan hayırsever vatandaş sayesinde, küçük Aysu aylar sonra ayağa kalkabilmenin...

Küçük Aysu'nun ayağa kalkabilme hayali gerçek oldu

EDİRNE - Edirne'de, kızlarının tekrar ayağa kalkabilmesi için 7 bin lira değerindeki uzun yürüme cihazı ortezini alamayan ailenin yardım çığlığına karşılıksız kalmayan hayırsever vatandaş sayesinde, küçük Aysu aylar sonra ayağa kalkabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Habib Hoca Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Aysu Caymaz, hastalığı nedeniyle 3 kez ameliyat geçirip ayağa kalkmış sonrasında ise uzun yürüme cihazı ortezinin küçük gelmesi ve ayaklarına uymaması nedeniyle yine tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı.

Anne, vatandaşlara seslenerek yardım istemişti

Anne Aynur Caymaz da Aysu'nun tekrar ayağa kalkabilmesi için yeni uzun yürüme cihazı ortezi yapılması gerektiğini ve bunun da maliyetinin yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirterek İhlas Haber Ajansı aracılığıyla hayırsever vatandaşlara seslenerek yardım istemişti.

Ortopedi sahibi indirim yaptı, hayırsever vatandaş maliyeti karşıladı

Anne Aynur Caymaz'ın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Edirne'de bulunan bir ortopedi sahibi, indirim yaparak uzun yürüme cihazı ortezini 5 bin 400 liraya yapacağını açıkladı. Uzunköprülü bir aile de yardımda bulunarak uzun yürüme cihazı ortezinin yapılmasını sağladı.

Aylar sonra ayağa kalktı

Ortopedi de yapılan uzun yürüme cihazı ortezinin Aysu'ya takılmasıyla birlikte aylar sonra ayağa kalkabilen Aysu'nun mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Aynur Caymaz da çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun" dedi.

Ortopedi sahibi Nazife Kaya da, cihazın fizik tedavi sürecinde de başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olacağını söyledi.

Küçük Aysu'nun ayağa kalkabilme hayali gerçek oldu

Ortopedi Bölümü, Vatandaş, Edirne, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Küçük Aysu'nun ayağa kalkabilme hayali gerçek oldu - Son Dakika

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