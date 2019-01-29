Küçük Azime Hayata Tutunamadı

Ordu'da Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'un girişimleri ile tedavi ettirilen ancak yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen küçük Azime bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'da Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'un girişimleri ile tedavi ettirilen ancak yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen küçük Azime bugün son yolculuğuna uğurlandı.



2017 yılının Ekim ayında Ünye Çocuk Yuvasına gerçekleştirdiği bir ziyarette yüzünde oluşan kitle nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan 9 yaşındaki Azime Canbay'la tanışan ve küçük kızın biran evvel sağlığına kavuşması için hemen harekete geçen Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, 23 Ekim 2017 tarihinde Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisinde görevli Doç.Dr.Mukadder Korkmaz tarafından ameliyat edilmesi ile gerekli girişimleri başlatmıştı.



8 saat süren ameliyat sonrası tedavisinin Ankara'da devam edilmesine karar verilen küçük kız için harekete geçen Vali Seddar Yavuz, zamanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüşerek tedavinin Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde devam edilmesi imkanını sağladı.



Vali Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz ile birlikte Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümünde yaklaşık 9 ay gördüğü tedavi sonrası Ankara'dan Ordu'ya dönen ve hastalığında iyileşme gözlenen Azime Canbay'ı kaldığı Ünye Çocuk Yuvasında ziyaret ederek, birlikte gün boyu hoşça vakit geçirmiş, sevginin iyileştirici gücü küçük kızın her anına yansımıştı.



Hastalığı tekrar nüksetti



Hastalığının tekrar nüksetmesi üzerine Vali Yavuz'un girişimleri ile yeniden Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi altına alınan küçük Azime yaşam savaşını kaybetti.



Azime'nin tedavi sürecindeki ve sonrasındaki her anını yakından takip eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, küçük kızı bugün son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Küçük Azime'nin, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki (köyü) cenaze merasimine eşi Selda Yavuz ile birlikte katılan Vali Seddar Yavuz, küçk Azime'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.



11 yaşındaki Azime Canbay, Altınordu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde (köyünde) öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi. - ORDU

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı

Kendini Mehdi İlan Eden Sözde Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı

Son Dakika! Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi