Küçük Bahar kumbarasındaki harçlıkla milli dayanışma kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Bahar Erdem, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını annesi aracılığıyla evlerine çağırdığı vefa ve sosyal destek grubunda görevli din görevlisinin yardımıyla milli dayanışma kampanyası için bağışladı.



Korona virüsle mücadeleye destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına Yeni Mahalle'de yaşayan ve Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 1'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Bahar Erdem de kumbarasında bir süredir biriken 125 lira tutan harçlığını bağış yaparak destek verdi. Anne Hüsniye Erdem de kızının harçlığına 200 lira ekleyince kampanyaya birlikte verdikleri destek 325 liraya ulaştı. Beyşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa ve Sosyal Destek Grubu'nda görev alan Merkez Ravza Camisi Müezzini Mustafa Kapama, küçük öğrencinin annesinin bağış için telefonla araması üzerine gittiği adreste kumbarada biriken paraları teslim alarak banka şubesinin ilgili hesabına yatırmasının ardından kendisine verilen dekontu yine Bahar Erdem'e teslim etti.



"Anne ben de yardım etmek istiyorum' deyince, kendisini kıramadım"



Anne Hüsniye Erdem, 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulmasınının ardından bir süre lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki kızı Bahar'ın, televizyonlardaki haberlerden bu yöndeki haberleri izledikten sonra bu kampanyaya kumbarasındaki biriktirdiği harçlıkları bağışlamak istemesi üzerine katılmaya karar verdiklerini söyledi. Hüsniye Erdem, "Anne, ben de kumbaramdaki paraları bağışlamayı çok istiyorum, polis amcaları ararsan bize gelirler mi' diye sorunca, telefonla aradığım 155'den beni Beyşehir Kaymakamlığının vefa ve sosyal destek grubunun telefon hattına yönlendirdiler. Bahar, yaklaşık bir yıldır kumbarasında harçlıklarını biriktiriyordu. 'Anne ben de yardım etmek istiyorum' deyince, kendisini kıramadım ve ben de bu hattı aradım. Sağ olsun din görevlimiz evimize kadar gelerek Bahar'ın bu talebinin yerine gelmesi için bizlere yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Çocuğumuzdan Allah razı olsun"



Din görevlisi Mustafa Kapama ise, minik Bahar'ın lösemi tedavisi gördüğü bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Lösemi tedavisi olmuş, kendisine dikkat edip böyle bir karantina altında dururken, böyle bir haldeyken bu katkıyı sağlamasından dolayı küçük kızımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzdan Allah razı olsun. İnşallah diğer imkanı olan kardeşlerimiz için, aileler için bu bir örnek olur. Onlar için de bir duyarlılık oluşturur inşallah. Bunu ümit ediyoruz. Duyunca seve seve isteğini yerine getirdik, dekontunu da kendisine verdik. Büyük bir mutluluk duydum. Belki de hayatımız boyunca yaptığımız şeylerden daha üstündü bizim için bu. Hem bütün yüklerimizi, sıkıntılarımızı, kederlerimizi bizim üzerimizden almış oldu. İnşallah ömür boyu bu duyarlılığını yitirmeden güzel bir hayat sürmesini, hayırlı, sağlıklı bir hayat devam ettirmesini Rabbim kendisine nasip etsin diyoruz" diye konuştu. - KONYA