'Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor' projesinde renkli görüntüler - Son Dakika
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'Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor' projesinde renkli görüntüler

21.04.2022 11:40
'Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor' projesinde renkli görüntüler

'Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor' projesinde renkli görüntülerANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özellikle ilkokul öğrencilerini balık tüketimine özendirmek, avlanma boy ve dönem yasakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan 'İl Müdürlüğümüz Eğitiyor,...

'Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor' projesinde renkli görüntüler

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özellikle ilkokul öğrencilerini balık tüketimine özendirmek, avlanma boy ve dönem yasakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan 'İl Müdürlüğümüz Eğitiyor, Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor' projesine katılan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ve Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda 300'den fazla öğrencinin katılımıyla başlayan 'İl Müdürlüğümüz Eğitiyor, Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor Projesi' 8 ilçede gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen '2022 Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' etkinlikleri kapsamında, Ankara genelindeki 8 ilçede 1000'den fazla öğrenciye ulaşacak proje Keçiören'de başlayarak Şereflikoçhisar, Haymana, Polatlı, Kahramankazan, Beypazarı, Kalecik, Akyurt'ta devam etti. Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulunda gerçekleştirilen açılış töreninde 300'den fazla öğrenciye 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' çizgi filminin maskotları eşliğinde avlanma boy ve dönem yasakları, balık tüketimi ve hayvan sevgisini özendiren çizgi filmler izletildi, sürdürülebilir su ürünleri tüketimi, balık tüketiminin faydaları gibi pek çok konuda eğitimler verildi. Eğitimler sonunda eğitimlere tüm öğrencilere katılım sertifikası verildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Su Elçileri Derneğinin 'Mobil Eğitim TIR'ı' kullanılarak eğitimler verilen projenin açılış toplantısına, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Okul Müdürü Ahmet Uludağ ve yönetim kadrosu ile öğretmenler katıldı.

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Hisarcık, Keçiören, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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