Samsun Tarım Müdürlüğünden kıyı balıkçılarına ağ desteği

Samsun Tarım Müdürlüğü kent genelinde kıyı balıkçılarına uzatma ağı desteğinde bulundu.

İl Tarım Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 metre altı geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları gidermek ve denizlerin emektarlarına destek olmak amacıyla Samsun Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürlüğü kaynakları kullanılarak Yakakent, Alaçam, Ondokuzmayıs, Canik ve Terme ilçelerinden 5 adet Su Ürünleri Kooperatifi'nden onar kişi olmak üzere toplam 50 kıyı balıkçısına 200'er metre uzatma ağı dağıtıldı.

Canik Balıkçı Barınağı'nda yapılan dağıtım programında açıklamalarda bulunan İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam Samsun'un su ürünleri potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, Samsun'da 490 adedi denizlerde 122 adet iç sularda olmak üzere 612 çeşitli boy uzunluklarında balıkçı gemisinin olduğunu, bunlardan 158 balıkçı teknesinin gırgır ve orta su trol avcılığı yaptığını ve geri kalan teknelerin ise 12 metrenin altında olduğundan kıyı balıkçılığı yaptıklarını belirtti.

Küçük teknelerin sayıca fazla olmalarına rağmen avcılık miktarının ancak yüzde 8 ya da 10'luk kısmını avlayabildiklerine işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu durum ise büyük balıkçı ile küçük balıkçı arasında bazı sıkıntılar doğurmaktadır. Bu sıkıntıların bir nebze de olsa giderilmesi ve özellikle 10 metre altı balıkçı teknesi sahiplerinin çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale gelen ağ ve malzemeyle avcılık yapmaya çalışan balıkçılarımıza destek olunması gerektiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte küçük balıkçıların bazı yıllarda av sezonunun verimli geçmemesi nedeniyle ağlarını yenileyemedikleri mağduriyet yaşadıkları anlaşılmış ve Müdürlüğümüzce yerel imkanlar kullanılarak ağ desteği projesi hazırlanmıştır. 2021 yılı için Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Canik ve Terme olmak üzere 5 ilçemizde 50 balıkçımıza ağ alımı gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de proje devam ettirilerek kalan balıkçılarımızın ağları da yıllar itibariyle alınmaya devam edilecektir. Bu projeye destekleri için Samsun Valimiz Zülkif Dağlı'ya teşekkür ediyorum."

Canik Balıkçı Barınağında yapılan dağıtım programına, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan, Terme İlçe Müdürümüz Tuncay Demir, Canik İlçe Tarım Müdür Vekili Nedim Akkoyunlu, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, teknik personel ve balıkçılar katıldı.