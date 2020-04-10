Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip - Son Dakika

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Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip
6 saat önce
Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim gören 7 yaşındaki 1. Sınıf öğrencisi Başak Nehir polis haftasını yaptığı özel resim ile kutladı.
Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim gören 7 yaşındaki 1. Sınıf öğrencisi Başak Nehir polis haftasını yaptığı özel resim ile kutladı.
Polis haftası dolayısıyla yaptığı resimle Polis haftasını kutlayan Sarıkamış Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Başak Nehir, yaptığı resmi videoya çekti. Nehir, "10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:03 Kaynak: İHA
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