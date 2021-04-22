Küçük Başkandan ağaçlandırma talimatı - Son Dakika

Küçük Başkandan ağaçlandırma talimatı

22.04.2021 14:28
Küçük Başkandan ağaçlandırma talimatı, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Başkanlık koltuğunu Konak 80. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kumsal Kılıç'a devretti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un koltuğuna bugün Konak 80. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kumsal Kılıç oturdu. Kumsal Kılıç'ın Başkanlık koltuğuna oturduğu törende, kendisine Konak 80. Yıl İlkokulu Müdürü Ahmet Özgül, Sınıf Öğretmeni Ragıp Aksun, babası Aşkın Kılıç ve annesi Ayten Kılıç eşlik etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a kendilerini makamında kabul ettikleri için teşekkür eden Kumsal Kılıç'ın ilk talimatı, okulların ağaçlandırılması oldu. Kumsal kılıç, "Eğitim-öğretim gördüğümüz, ikinci yuvamız olan okullarımızın, bahçelerinin daha yeşil olması için, gerekli ağaçlandırma çalışmalarının, desteklerinizle, arttırılacağına inanıyorum" dedi. Konak Belediyesi'nin "Al Götür, Oku Getir" sloganı ile hayata geçirdiği, Çocuk Kitaplıklarının her semte yaygınlaştırılması önemsediğini ve desteklediğini belirten Kumsal Kılıç, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından dolayı, Başkan Batur'a teşekkür etti. Başkan Batur ise minik kumsala tek doğru yolun Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olduğunu hatırlatarak Nutuk kitabı hediye etti.

Kılıç, Bu gururu bize Atatürk ve silah arkadaşları yaşattı

Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millet Egemenliğini hâkim kılmak için, 101 yıl önce bugün 23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığını ve bugünü, çocuklara armağan ettiğini söyleyen Kumsal Kılıç, bu gururu kendilerine yaşatan Atatürk ve silah arkadaşlarını da anmadan geçmedi. Kumsal Kılıç, "Dünyadaki tüm çocukların, imrenerek baktığı bir bayrama sahip olan bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla hepimize, güzel, mutlu, nice bayramlar diliyor, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı, dünya çocukları ile paylaşan, tek ülke olmanın gururunu bizlere yaşatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan, aziz şehitlerimize, gazilerimize, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Batur, Atatürk'ün ışığında çocuklarımızın bu makamlarda olması önemli

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider olduğunun altını çizerek, bunun Atatürk'ün çocukları ne çok kadar sevdiğinin, çocuklara ne kadar çok değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Kumsal Kılıç'ın Başkanlık makamına çok yakıştığını da söyleyen Batur,"23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kurulduğu, Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı bir gün. Cumhuriyet'imizin en önemli simgelerinden. Bize bu bayramı hediye eden ve ulusumuzun tek lideri olan, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ben de senin gibi teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında çalışmalarını yürüten çocuklarımızın, özellikle kadınlarımızın bu tür makamlarda olması çok önemli. Bizim Müdürlerimizin yarısı şu anda kadın ve çok başarılılar" dedi.

Oyuncak müzesini inceledi

Başkanlık makamında gerçekleşen törenin ardından Konak'ın 23 Nisan başkanı Kumsal Kılıç, Başkan Abdül Batur ile Konak Belediyesi Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde incelemelerde bulundu.Pandemi nedeniyle kapalı olan müzeyi gezen küçük başkan, pandeminin bir an önce bitmesini dileyerek, tüm çocukların oyuncak müzesini görmesini istedi.

Küçük Başkandan ağaçlandırma talimatı

Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, Abdül Batur, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Küçük Başkandan ağaçlandırma talimatı - Son Dakika


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